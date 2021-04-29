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Ракету Vega с украинским двигателем успешно запустили: что вывели на орбиту

Ракету Vega с украинским двигателем успешно запустили: что вывели на орбиту

Киев  •  УНН

 • 29665 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня с космодрома Куру, что во Французской Гвиане, состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega с украинским двигателем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на конструкторское бюро "Южное".

Цитата

"29 апреля 2021 года, в 04:50 по киевскому времени с космодрома Куру, что во Французской Гвиане состоялся 16-й успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega", - говорится в сообщении.

Детали

По данным КБ, как основная нагрузка по заказу компании Airbus Defence and Space, ракета-носитель Vega вывела на орбиту космический аппарат Pléiades Neo 3 массой около 750 кг. Это первый из четырех спутников, которые после полного развертывания созвездия (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) смогут посещать любую точку земного шара два раза в день и обеспечат коммерческих и институциональных потребителей изображениями с высоким разрешением.

Также в рамках программы Европейского космического агентства Small Spacecraft Mission Service (SSMS) на орбиту было выведено еще пять вспомогательных полезных нагрузок: микроспутник наблюдения Norsat-3 для Норвежского космического агентства и четыре кубсаты для операторов Eutelsat, NanoAvionics/Aurora Insight и Spire.

Добавим

Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используют в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона выводимых полезных нагрузок.

Всего с 2012 года РН Vega стартовала 18 раз.

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