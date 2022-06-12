Ракетний удар ворога по Чорткову: постраждало 22 людей, серед них - 12-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Внаслідок ворожого ракетного удару по Чорткову на Тернопільщині постраждали 22 людей, серед них - 12-річна дитина, повідомив під час брифінгу голова Тернопольської обласної військової адміністрації Володимир Труш, пише УНН.
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"Жертв на даний момент немає. Є постраждалих 22 особи, які були госпіталізовані, надана медична допомога. (...) Серед них є, на жаль, і дитина - 12-и років... Дитині накладені шви. Проте стан практично всіх задовільний, частина в лікарні... Серед постраждалих є сім жінок", - сказав Труш.
Деталі
З його слів, було 4 "прильоти". "Попередньо, всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря", - додав голова ОВА.
"Зруйновано частину воєнного об'єкту і також цивільні. Постраждали чотири будинки 5-поверхових з цивільним населенням", - зазначив Труш.
Доповнення
Вчора, 11 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Чортків.