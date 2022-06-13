Ракетний удар ворога по Чорткову: пошкоджено 37 житлових будинків, у лікарні досі 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Внаслідок обстрілу Чорткова на Тернопільщині виявлено пошкодження віконних та дверних конструкцій у 37 житлових будинках. У лікарні досі 10 постраждалих. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Цитата
"У лікарні досі перебуває десятеро постраждалих, внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові. Стан людей - середньої важкості", - зазначив голова ОВА.
"За результатами обстеження комісія виявила пошкодження віконних та дверних конструкцій у 37 житлових будинках Чорткова", - повідомив також Труш.
Деталі
З його слів, від 371 власника житла надійшли звернення про пошкодження майна. Роботи робочих груп щодо виявлення пошкоджень тривають.
З його слів, ракетні обстріли пошкодили й заклади освіти у Чорткові. Це одна із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи.
Нагадаємо
У суботу, 11 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків у Тернопільській області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі: Зеленський прокоментував обстріл Тернопільщини