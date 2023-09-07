Ракетний удар рф по Костянтинівці: в поліції уточнили кількість загиблих, не ідентифікована одна жертва

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“Станом на зараз за офіційною інформацією у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранені особи. Спочатку була інформація про 17 загиблих, але коли ми провели більш ретельний візуальний огляд рештків тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам”, - сказала Гаврилко.

Також наразі майже всі тіла загиблих ідентифіковані, знайдені їхні родичі. Також відібрані аналізи ДНК.



“Станом на вчорашній вечір 4 тіла були неідентифікованими, а вже сьогодні вранці у нас залишилася неідентифікованою одна особа. Це тіло чоловіка, родичі якого не з'явилися, але ми відібрали ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає в Костянтинівці, хто знає, що родичі або знайомі перебували там, звернутися до поліції і прийти, якщо ви цю особу знаєте, на впізнання”, - повідомила Гаврилко.

Крім того, на даний момент ще проводиться експертиза, яка допоможе встановити тип зброї з якої було нанесено удар.

“Вже є кілька версій щодо озброєння, артилерію ми поки виключаємо із цього списку, хоча спочатку ми надавали інформацію, що це був артилерійський обстріл, зараз ми це виключаємо, але є кілька версій, про них згодом”, - додала Гаврилко.

Нагадаємо

6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. Армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті.

Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.