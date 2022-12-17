Ракетний удар рф: Дніпровська ГЕС отримала пошкодження і потребує відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Під час ракетних ударів рф по Запоріжжю пошкодження отримала Дніпровська ГЕС. Про це повідомив заступник мера Запоріжжя Олександр Власюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
Цитата
"Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки.... Відновлення займе трохи часу", - сказав Власюк.
За його словами, зараз над відновленням ГЕС працюють бригади.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака на Запоріжжя: за пів години рашисти випустили 21 ракету
Доповнення
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.