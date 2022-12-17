Ракетный удар рф: Днепровская ГЭС получила повреждение и требует восстановления

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"Днепровская ГЭС нуждается в восстановлении после атаки... Восстановление займет немного времени", - сказал Власюк.

По его словам, сейчас над восстановлением ГЭС работают бригады.

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Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.