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Ракетный удар рф: Днепровская ГЭС получила повреждение и требует восстановления

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во время ракетных ударов рф по Запорожью повреждения получила Днепровская ГЭС. Об этом сообщил заместитель мэра Запорожья Александр Власюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Днепровская ГЭС нуждается в восстановлении после атаки... Восстановление займет немного времени", - сказал Власюк.

По его словам, сейчас над восстановлением ГЭС работают бригады.

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Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.

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