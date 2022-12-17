Ракетный удар рф: Днепровская ГЭС получила повреждение и требует восстановления
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во время ракетных ударов рф по Запорожью повреждения получила Днепровская ГЭС. Об этом сообщил заместитель мэра Запорожья Александр Власюк в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Днепровская ГЭС нуждается в восстановлении после атаки... Восстановление займет немного времени", - сказал Власюк.
По его словам, сейчас над восстановлением ГЭС работают бригады.
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Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.