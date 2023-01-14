Ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі: 10 людей поранено, серед них діти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про десятьох постраждалих внаслідок удару по будинку в Дніпрі. Двоє з них – діти. Про це інформує УНН.
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“Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі. Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них — діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні”, — повідомив Резніченко.
Деталі
Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що знищений цілий підʼїзд будинку і на даний момент оперативні служби займаються порятунком людей.
На місце події виїхав мер Дніпра Борис Філатов. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
“Спілкувався з мером Дніпра — Борисом Філатовим, він також вже виїхав на місце де росія влаштувала терор. Всі рятувальні служби працюють. Сил та витримки дніпрянам!” — написав Тимошенко.
Згодом він додав, що у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб.
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