Ракетный удар по жилому дому в Днепре: 10 человек ранены, среди них дети

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“Россияне попали в жилой дом в Днепре. Предварительно, десять раненых. Двое из них - дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице”, — сообщил Резниченко.

Детали

Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что уничтожен целый подъезд дома и на данный момент оперативные службы занимаются спасением людей.

На место происшествия выехал мэр Днепра Борис Филатов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

“Общался с мэром Днепра — Борисом Филатовым, он также уже выехал на место где россия устроила террор. Все спасательные службы работают. Сил и выдержки днепрянам!” — написал Тимошенко.

Впоследствии он добавил, что в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек.

Напомним

Российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, одного подъезда нет, под завалами люди.