Ракетный удар по жилому дому в Днепре: 10 человек ранены, среди них дети
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил о десяти пострадавших в результате удара по дому в Днепре. Двое из них – дети. Об этом информирует УНН.
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“Россияне попали в жилой дом в Днепре. Предварительно, десять раненых. Двое из них - дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице”, — сообщил Резниченко.
Детали
Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что уничтожен целый подъезд дома и на данный момент оперативные службы занимаются спасением людей.
На место происшествия выехал мэр Днепра Борис Филатов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
“Общался с мэром Днепра — Борисом Филатовым, он также уже выехал на место где россия устроила террор. Все спасательные службы работают. Сил и выдержки днепрянам!” — написал Тимошенко.
Впоследствии он добавил, что в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек.
Напомним
Российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, одного подъезда нет, под завалами люди.