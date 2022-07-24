Ракетний удар по порту Одеси: у держдумі підтвердили причетність рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Депутат держдуми рф євген попов заявив в ефірі Бі-бі-сі Newshour, що удар по порту Одеси завдала росія, а метою були ракети Harpoon, які нібито там перебували. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Ми атакували військову інфраструктуру в одеському порту. І вам добре знайомі назви ракет. Це ракети Harpoon. Вони базувалися в Одесі, і ми їх знищили… Внаслідок цієї атаки ніхто не загинув та не був поранений… Ми не порушили стамбульську угоду. Ми просто зруйнували військову інфраструктуру України, і зробимо це знову", – сказав попов.
Нагадаємо
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що росія заперечує своє ставлення до ракетного удару по порту Одеси.