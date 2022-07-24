Ракетный удар по порту Одессы: в госдуме подтвердили причастность рф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Депутат госдумы рф евгений попов заявил в эфире Би-би-си Newshour, что удар по порту Одессы нанесла россия, а целью были ракеты Harpoon, которые якобы находились там. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Цитата
"Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты Harpoon. Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили… В результате этой атаки никто не погиб и не был ранен… Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины – и сделаем это снова", – сказал попов.
Напомним
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что россия отрицает свое отношение к ракетному удару по порту Одессы.