Ракетный удар по порту Одессы: в госдуме подтвердили причастность рф

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"Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты Harpoon. Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили… В результате этой атаки никто не погиб и не был ранен… Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины – и сделаем это снова", – сказал попов.

Напомним

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что россия отрицает свое отношение к ракетному удару по порту Одессы.