Ракетний удар по Одещині забрав життя ще однієї дитини - прокуратура

Цитата

"Станом на ранок 2 липня 2022 року більше ніж 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 344 дитини загинуло та понад 640 поранено", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, за добу зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Протягом дня стало відомо, що ще одна дитина загинула та троє отримали травми: 2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий, повідомили у прокуратурі.

Стало відомо також, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами рф 27 червня ТЦ "Амстор" міста Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.

Також 1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 340, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.