Ракетный удар по Одесской области унес жизнь еще одного ребенка - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Уже 344 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине - жертвой ракетного удара российских захватчиков по Одесской области стал еще один маленький ребенок, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 2 июля 2022 года более 984 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 344 ребенка погибли и более 640 ранены", - говорится в сообщении.
Детали
Так, за сутки возросло количество пострадавших в результате ракетных обстрелов Белгород-Днестровского района Одесской области 1 июля. В течение дня стало известно, что еще один ребенок погиб и трое получили травмы: 2-летняя девочка и два мальчика в возрасте 8 и 13 лет. Состояние двоих детей крайне тяжелое, сообщили в прокуратуре.
Стало известно также, что в результате ракетных обстрелов вооруженными силами рф 27 июня ТЦ "Амстор" города Кременчуга Полтавской области пострадал 9-летний ребенок.
Также 1 июля в результате авиаудара врага по гражданской инфраструктуре города Бахмут Донецкой области получил ранение 11-летний мальчик.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 340, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.