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Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих та постраждалих зросла

Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих та постраждалих зросла

Київ • УНН

 • 108972 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Внаслдіок ворожого ракетного удару по Миколаєву загинуло щонайменше двоє людей, постраждало – 20.  Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

"Від ракетного удару по спальному району 2 загинуло, 20 поранених. Наразі", – повідомив Кім.

Деталі

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області повідомило, що приблизно 7:00 у житловий квартал одного з районів міста влучили ракети. Було “демілітаризовано” п'ять житлових будинків: чотири п'ятиповерхові та один двоповерховий.

Рятувальники деблокували постраждалих та ліквідували два осередки пожежі: один на площі 3 кв. м, другий – 10 кв. м.

Доповнення

Раніше повідомляли, що в Миколаєві внаслідок ворожого ракетного удару загинула одна людина, дістали поранення – шестеро.

Українські Національні Новини

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