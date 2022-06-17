Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих та постраждалих зросла

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"Від ракетного удару по спальному району 2 загинуло, 20 поранених. Наразі", – повідомив Кім.

Деталі

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області повідомило, що приблизно 7:00 у житловий квартал одного з районів міста влучили ракети. Було “демілітаризовано” п'ять житлових будинків: чотири п'ятиповерхові та один двоповерховий.

Рятувальники деблокували постраждалих та ліквідували два осередки пожежі: один на площі 3 кв. м, другий – 10 кв. м.

Доповнення

Раніше повідомляли, що в Миколаєві внаслідок ворожого ракетного удару загинула одна людина, дістали поранення – шестеро.