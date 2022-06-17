Ракетный удар по Николаеву: количество погибших и пострадавших выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате вражеского ракетного удара по Николаеву погибли по меньшей мере два человека, пострадало – 20. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Цитата
"От ракетного удара по спальному району 2 погибло, 20 раненых. На сейчас", – сообщил Ким.
Детали
Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области сообщило, что примерно в 7:00 в жилой квартал одного из районов города попали ракеты. Было “демилитаризовано” пять жилых домов: четыре пятиэтажных и один двухэтажный.
Спасатели деблокировали пострадавших и ликвидировали два очага пожара: один на площади 3 кв. м, второй –10 кв. м.
Дополнение
Ранее сообщали, что в Николаеве в результате вражеского ракетного удара погиб один человек, получили ранения – шесть.