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Ракетный удар по Николаеву: количество погибших и пострадавших выросло

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате вражеского ракетного удара по Николаеву погибли по меньшей мере два человека, пострадало – 20. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

"От ракетного удара по спальному району 2 погибло, 20 раненых. На сейчас", – сообщил Ким.

Детали

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области сообщило, что примерно в 7:00 в жилой квартал одного из районов города попали ракеты. Было “демилитаризовано” пять жилых домов: четыре пятиэтажных и один двухэтажный.

Спасатели деблокировали пострадавших и ликвидировали два очага пожара: один на площади 3 кв. м, второй –10 кв. м.

Дополнение

Ранее сообщали, что в Николаеве в результате вражеского ракетного удара погиб один человек, получили ранения – шесть.

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