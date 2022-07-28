Ракетний удар по Київщині: окупанти влучили у військову частину – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по військовій частині у селі Лютіж на Київщині. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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"Близько п'ятої години ранку противник наніс удар шістьма крилатими ракетами типу "Іскандер" по військовій частині у Лютіжі Київської області. Одна будівля зруйнована та дві пошкоджено. Одна крилата ракета була збита. Противник завдав удару з акваторії Чорного моря, з району миса Фіолент", - сказав Громов.
Додамо
За словами Громова, також з РСЗВ вдарили по Гончарівському у Чернігівській області – випустили приблизно 20 снарядів із Зябрівки (білорусь). Є втрати в особовому складі, вони уточнюються.
Нагадаємо
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв раніше, що сьогодні вранці російські окупанти випустили по Київщині сім ракет, дві з них збила ППО.
Оперативне командування "Північ" із посиланням на білоруські джерела повідомило, що рашисти запустили 20 ракет з території білорусі.