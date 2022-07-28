Ракетный удар по Киевской области: оккупанты попали в воинскую часть – Генштаб

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"Около пяти часов утра противник нанес удар шестью крылатыми ракетами типа "Искандер" по воинской части в Лютеже Киевской области. Одно здание разрушено и два повреждено. Одна крылатая ракета была сбита. Противник нанес удар с акватории Черного моря, с района мыса Фиолент", - сказал Громов.

Добавим

По словам Громова, также из РСЗО ударили по Гончаровскому в Черниговской области – выпустили примерно 20 снарядов из Зябровки (беларусь). Есть потери в личном составе, они уточняются.

Напомним

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал ранее, что сегодня утром российские оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две из них сбила ПВО.

Оперативное командование "Север" со ссылкой на белорусские источники сообщило, что рашисты запустили 20 ракет с территории беларуси.