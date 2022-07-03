Ракетний удар по Харкову: травмовано щонайменше 4 особи, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В результаті ранкових ракетних обстрілів по Новобаварському та Київському районах Харкова травмовано щонайменше 4 осіб, один чоловік загинув. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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«Ранкових обстрілів зазнали Новобаварський та Київський райони міста. Травмовано щонайменше 4 осіб, один чоловік загинув. Частково зруйновано будівлю однієї з комунальних служб міста», - написав Болвінов.
Деталі
За його словами, пошкоджено декілька приватних домоволодінь та багатоквартирних будинків.
«Внаслідок одного з ударів в огороді приватного домоволодіння утворилася воронка діаметром 10 метрів та глибиною 6 метрів», - зазначив Болвінов.
Доповнення
Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків ранкового ракетного удару по Новобаварському району Харкова.