Ракетний удар по Харкову: травмовано щонайменше 4 особи, є жертва

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«Ранкових обстрілів зазнали Новобаварський та Київський райони міста. Травмовано щонайменше 4 осіб, один чоловік загинув. Частково зруйновано будівлю однієї з комунальних служб міста», - написав Болвінов.

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За його словами, пошкоджено декілька приватних домоволодінь та багатоквартирних будинків.

«Внаслідок одного з ударів в огороді приватного домоволодіння утворилася воронка діаметром 10 метрів та глибиною 6 метрів», - зазначив Болвінов.

Доповнення

Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків ранкового ракетного удару по Новобаварському району Харкова.