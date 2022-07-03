Ракетный удар по Харькову: травмированы по меньшей мере 4 человека, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В результате утренних ракетных обстрелов по Новобаварскому и Киевскому районам Харькова травмированы по меньшей мере 4 человека, один человек погиб. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook, передает УНН.
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«Утренним обстрелам подверглись Новобаварский и Киевский районы города. Травмировано по меньшей мере 4 человека, один человек погиб. Частично разрушено здание одной из коммунальных служб города», – написал Болвинов.
Детали
По его словам, повреждено несколько частных домовладений и многоквартирных домов.
«В результате одного из ударов в огороде частного домовладения образовалась воронка диаметром 10 метров и глубиной 6 метров», – отметил Болвинов.
Дополнение
Харьковская областная прокуратура показала фото последствий утреннего ракетного удара по Новобаварскому району Харькова.