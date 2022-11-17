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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 77733 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 90277 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 125436 перегляди

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31 березня, 15:02 • 154377 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 200439 перегляди

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31 березня, 12:29 • 210101 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

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Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 8

Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 8

Київ • УНН

 • 283655 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру вранці 17 листопада відомо про 8 постраждалих. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує УНН

Цитата 

"Увесь час на зв'язку. Можу сказати лише одне. На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо, вже три людини, включаючи дитину 15 років: UPD3: вісім", - написав він. 

Доповнення

Російські ракети 17 листопада атакували Дніпро, було відомо про 5 поранених. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Пошкоджені житлові будинки поряд.

Українські Національні Новини

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