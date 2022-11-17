Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 8
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру вранці 17 листопада відомо про 8 постраждалих. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує УНН.
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"Увесь час на зв'язку. Можу сказати лише одне. На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо, вже три людини, включаючи дитину 15 років: UPD3: вісім", - написав він.
Доповнення
Російські ракети 17 листопада атакували Дніпро, було відомо про 5 поранених. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Пошкоджені житлові будинки поряд.