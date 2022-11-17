Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 8
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В результате ракетного удара российских войск по Днепру утром 17 ноября известно о 8 пострадавших. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, информирует УНН.
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"Все время на связи. Могу сказать только одно. К сожалению, количество пострадавших растет. Предварительно уже три человека, включая ребенка 15 лет: UPD3: восемь", - написал он.
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Российские ракеты 17 ноября атаковали Днепр, было известно о 5 раненых. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Повреждены жилые дома рядом.