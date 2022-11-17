Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 8

Цитата

"Все время на связи. Могу сказать только одно. К сожалению, количество пострадавших растет. Предварительно уже три человека, включая ребенка 15 лет: UPD3: восемь", - написал он.

Дополнение

Российские ракеты 17 ноября атаковали Днепр, было известно о 5 раненых. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Повреждены жилые дома рядом.