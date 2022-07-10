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Ракетний удар по Часовому Яру: під завалами можуть перебувати ще 24 особи

Ракетний удар по Часовому Яру: під завалами можуть перебувати ще 24 особи

Київ • УНН

 • 140170 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Під завалами житлового будинку у Часовому Ярі можуть перебувати ще 24 особи, серед яких 9-річна дитина. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

«15 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у Часовому Ярі, яку російські окупанти уразили ракетами вчора ввечорі. П'ятеро осіб вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт. За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина», - повідомив Кириленко за оперативною інформацією станом на 16:00.

Деталі

З його слів, рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку.

Рятувальна операція триває.

Нагадаємо

Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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