Ракетный удар по Часовому Яру: под завалами могут находиться еще 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Под завалами жилого дома в Часовом Яру могут находиться еще 24 человека, среди которых 9-летний ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«15 погибших обнаружили спасатели под завалами многоэтажки в Часовом Яру, который российские оккупанты поразили ракетами вчера вечером. Пятеро человек удалось спасти. Еще с несколькими людьми, оказавшимися под завалами, установили и поддерживают речевой контакт. По разным оценкам, там возможно пребывание еще 24 человек, среди которых 9-летний ребенок», - сообщил Кириленко по оперативной информации по состоянию на 16:00.
Детали
По его словам, спасатели ГСЧС разобрали около 99 тонн разрушенных элементов дома.
Спасательная операция продолжается.
Напомним
Вечером 9 июля русские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру в Донецкой области. Сообщалось, что по меньшей мере 30 человек находятся под завалами.