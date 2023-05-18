Ракетна атака на Одесу: над областю збили шість "Калібрів" та дві ракети "Іскандер-К"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Під час нічної ракетної атаки російських військ на Одесу сили ППО збили над регіоном вісім крилатих ракет, повідомляє ОК "Південь", пише УНН.
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"Пізнього вечора ворог завдав ракетного удару по Одесі. Атака відбувалась з ракетоносіїв в Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. 6 "Калібрів" і 2 "Іскандер-К" сили протиповітряної оборони знищили. При цьому, більшість ракет збито над морем, але збиття 2 відбувалося над промисловим районом міста", - ідеться у повідомленні.
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Як зазначили в ОК "Південь", внаслідок повітряного бою збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень.
"Внаслідок руйнувань 1 цивільний охоронець загинув, ще двох поранено", - повідомили у командуванні.
Нагадаємо
Оперативне командування "Південь" опублікувало фото наслідків від ракетного удару по Одесі.