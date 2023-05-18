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Ракетна атака на Одесу: над областю збили шість "Калібрів" та дві ракети "Іскандер-К"

Київ • УНН

 • 6783811 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Під час нічної ракетної атаки російських військ на Одесу сили ППО збили над регіоном вісім крилатих ракет, повідомляє ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"Пізнього вечора ворог завдав ракетного удару по Одесі. Атака відбувалась з ракетоносіїв в Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. 6 "Калібрів" і 2 "Іскандер-К" сили протиповітряної оборони знищили. При цьому, більшість ракет збито над морем, але збиття 2 відбувалося над промисловим районом міста", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в ОК "Південь", внаслідок повітряного бою збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень.

"Внаслідок руйнувань 1 цивільний охоронець загинув, ще двох поранено", - повідомили у командуванні.

Нагадаємо

Оперативне командування "Південь" опублікувало фото наслідків від ракетного удару по Одесі.

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