Ракетная атака на Одессу: над областью сбили шесть "Калибров" и две ракеты "Искандер-К"

Цитата

"Поздним вечером враг нанес ракетный удар по Одессе. Атака происходила с ракетоносителей в Черном море и с наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории. 6 "Калибров" и 2 "Искандер-К" силы противовоздушной обороны уничтожили. При этом, большинство ракет сбито над морем, но сбитие 2 происходило над промышленным районом города", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ОК "Юг", в результате воздушного боя сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения.

"В результате разрушений 1 гражданский охранник погиб, еще двое ранены", - сообщили в командовании.

Напомним

Оперативное командование "Юг" опубликовало фото последствий от ракетного удара по Одессе.