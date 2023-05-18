Ракетная атака на Одессу: над областью сбили шесть "Калибров" и две ракеты "Искандер-К"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Во время ночной ракетной атаки российских войск на Одессу силы ПВО сбили над регионом восемь крылатых ракет, сообщает ОК "Юг", пишет УНН.
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"Поздним вечером враг нанес ракетный удар по Одессе. Атака происходила с ракетоносителей в Черном море и с наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории. 6 "Калибров" и 2 "Искандер-К" силы противовоздушной обороны уничтожили. При этом, большинство ракет сбито над морем, но сбитие 2 происходило над промышленным районом города", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили в ОК "Юг", в результате воздушного боя сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения.
"В результате разрушений 1 гражданский охранник погиб, еще двое ранены", - сообщили в командовании.
Напомним
Оперативное командование "Юг" опубликовало фото последствий от ракетного удара по Одессе.