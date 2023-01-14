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Ракетна атака на Київ: у Повітряних силах кажуть, окупанти атакували з півночі по балістичній траєкторії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Під час ранкової атаки російські окупанти скоріш за все били ракетами, що летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, коментуючи ранковий ворожий удар по Києву та області, пише УНН.

Ракетна атака на Київ: у Повітряних силах кажуть, окупанти атакували з півночі по балістичній траєкторії

Цитата

"Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. (...) Те, що летіли з північного напрямку, це 100%, і летіли саме по балістичній траєкторії. Балістика все ж не є доступною на сьогодні, щоб ми її ефективно виявляли і збивали", - сказав Ігнат.

Деталі

Зі слів речника ПС ЗСУ, точний тип ракет ще належить визначити.

"Теж по балістичній траєкторії використовують ракети С-300, які били, зокрема, по Харкову в цієї доби, так само били по об'єктах критичної інфраструктури", - зазначив Ігнат.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.

Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.

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