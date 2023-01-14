Ракетная атака на Киев: в Воздушных силах говорят, оккупанты атаковали с севера по баллистической траектории
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Во время утренней атаки российские оккупанты скорее всего били ракетами, летевшими по баллистической траектории с северного направления. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, комментируя утренний вражеский удар по Киеву и области, пишет УНН.
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"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. (...) То, что летели с северного направления, это 100%, и летели именно по баллистической траектории. Баллистика все же не является доступной на сегодня, чтобы мы ее эффективно выявляли и сбивали", - сказал Игнат.
Детали
По словам спикера ВС ВСУ, точный тип ракет еще предстоит определить.
"Тоже по баллистической траектории используют ракеты С-300, которые били, в частности, по Харькову в эти сутки, так же били по объектам критической инфраструктуры", - отметил Игнат.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.
Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.