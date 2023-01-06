Ракетна атака на Київ напередодні Нового року: померла ще одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В лікарні померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу Києва 29 грудня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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«Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року», - написав Кличко.
Доповнення
29 грудня 2022 року повідомлялося, що над Києвом сили ППО знищили 16 російських ракет з 16.