Ракетная атака на Киев в канун Нового года: умер еще один человек

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«Скончалась еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. Это – третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года», – написал Кличко.

Дополнение

29 декабря 2022 года сообщалось, что над Киевом силы ПВО уничтожили 16 российских ракет из 16.