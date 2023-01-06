Ракетная атака на Киев в канун Нового года: умер еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В больнице скончалась еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов Киева 29 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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«Скончалась еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. Это – третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года», – написал Кличко.
Дополнение
29 декабря 2022 года сообщалось, что над Киевом силы ПВО уничтожили 16 российских ракет из 16.