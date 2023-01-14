Ракетна атака на Дніпро: завали зруйнованого будинку розбиратимуть всю ніч – мер

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«Трагедія. Виїхав на місце. З ОП та ОВА в координації. Будемо всю ніч розбирати завали. Подробиці пізніше. Цілий район повністю знеживлено та відімкнено від систем життєзабезпечення», – повідомив Філатов.

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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про десятьох постраждалих внаслідок удару по будинку в Дніпрі. Двоє з них – діти.