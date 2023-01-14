Ракетна атака на Дніпро: завали зруйнованого будинку розбиратимуть всю ніч – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що завали внаслідок атаки на житловий будинок служби розбиратимуть усю ніч. Весь район відключено від життєзабезпечення, передає УНН.
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«Трагедія. Виїхав на місце. З ОП та ОВА в координації. Будемо всю ніч розбирати завали. Подробиці пізніше. Цілий район повністю знеживлено та відімкнено від систем життєзабезпечення», – повідомив Філатов.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про десятьох постраждалих внаслідок удару по будинку в Дніпрі. Двоє з них – діти.