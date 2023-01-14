Ракетная атака на Днепр: завалы разрушенного дома будут разбирать всю ночь - мэр

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«Трагедия. Выехал на место. С ОП и ОВА в координации. Будем всю ночь разбирать завалы. Подробности позже. Целый район полностью обезточен и отключен от систем жизнеобеспечения», – сообщил Филатов.

Напомним

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил о десяти пострадавших в результате удара по дому в Днепре. Двое из них – дети.