Ракета, запущена КНДР, ймовірно, міжконтинентальна - міноборони США

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У міністерстві оборони США припустили, що запущена сьогодні з Північної Кореї ракета була міжконтинентальною, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Міністерство оборони США повідомляє, що зафіксувало і простежило за ракетою, запущеною з Північної Кореї, яка пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у Пентагоні вважають, що це була міжконтинентальна балістична ракета.

Як повідомлялося раніше, запуск відбувся в східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

На даний момент південнокорейські військові продовжують аналізувати пуск ракети.

Раніше ЗМІ інформували, що Північна Корея веде підготовку до запуску нових балістичних ракет.

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