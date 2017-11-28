Ракета, запущена КНДР, ймовірно, міжконтинентальна - міноборони США

“Міністерство оборони США повідомляє, що зафіксувало і простежило за ракетою, запущеною з Північної Кореї, яка пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у Пентагоні вважають, що це була міжконтинентальна балістична ракета.

Як повідомлялося раніше, запуск відбувся в східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

На даний момент південнокорейські військові продовжують аналізувати пуск ракети.

Раніше ЗМІ інформували, що Північна Корея веде підготовку до запуску нових балістичних ракет.