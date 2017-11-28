Ракета, запущенная КНДР, вероятно, межконтинентальная - минобороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В министерстве обороны США предположили, что запущенная сегодня с Северной Кореи ракета была межконтинентальной, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Министерство обороны США сообщает, что зафиксировало и проследило за ракетой, запущенной из Северной Кореи, которая пролетела около тысячи километров и упала в Японское море”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в Пентагоне считают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета.
Как сообщалось ранее, запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.
На данный момент южнокорейские военные продолжают анализировать пуск ракеты.
Ранее СМИ информировали, что Северная Корея ведет подготовку к запуску новых баллистических ракет .