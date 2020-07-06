Ракета типу "Катюша" була випущена у напрямку аеропорту Багдада - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Ракета типу “Катюша” впала у понеділок на території міжнародного аеропорту іракської столиці. Про це з посиланням на джерела повідомив телеканал Al Arabiya, пише УНН.
За його даними, удар був нанесений по частині аеропорту, де розквартировані американські військовослужбовці. Відзначається, що боєприпас не вибухнув.
Інформації про значний збиток не надходило. Ще не відомо, хто стоїть за цією атакою.
Як писав УНН раніше, ізраїльські винищувачі і вертольоти завдали в неділю удари по військових об’єктах ХАМАС в північній частині сектора Гази у відповідь на запуск трьох ракет по території єврейської держави раніше в той же день.