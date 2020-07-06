Ракета типа "Катюша" была выпущена в направлении аэропорта Багдада - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Ракета типа “Катюша” упала в понедельник на территории международного аэропорта иракской столицы. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Arabiya, пишет УНН.
По его данным, удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Отмечается, что боеприпас не взорвался.
Информации о значительном ущербе не поступало. Пока не известно, кто стоит за этой атакой.
Как писал УНН ранее, израильские истребители и вертолеты нанесли в воскресенье удары по военным объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства ранее в тот же день.