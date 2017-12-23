Ракета Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку стартувала з бази в Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Компанія SpaceX запустила в п'ятницю ракету-носій Falcon 9 з десятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT. Старт був здійснений з бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія), його трансляцію SpaceX вела на своєму сайті, інформує УНН.
Перший ступінь ракети вже тестували під час запуску в червні 2017 року і була повернута на Землю. На цей раз здійснювати її керований спуск не планується.
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Новітні телекомунікаційні супутники Iridium NEXT належать компанії Iridium Communications. Цей міжнародний оператор мобільного телефонного зв'язку, який базується недалеко від Вашингтона в штаті Вірджинія, в партнерстві з франко-італійської Thales Alenia Space поставив завдання зібрати і випробувати 81 супутник Iridium NEXT.
Запуск щонайменше 75 таких апаратів доручений SpaceX. Як очікується, всі ці апарати будуть перебувати на орбіті до середини 2018 року.
Нагадаємо, компанія SpaceX за допомогою першого етапу Falcon 9 запустила Dragon на Міжнародну космічну станцію.