Ракета Falcon 9 с десятью спутниками связи стартовала с базы в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте, информирует УНН.
Первая ступень ракеты тестировали во время запуска в июне 2017 года и была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять ее управляемый спуск не планируется.
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Новые телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, основанный недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.
Запуск менее 75 таких аппаратов поручено SpaceX. Как ожидается, все эти аппараты будут находиться на орбите до середины 2018 года.
Напомним, компания SpaceX с помощью первого этапа Falcon 9 запустила Dragon на Международную космическую станцию.