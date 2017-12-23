Ракета Falcon 9 с десятью спутниками связи стартовала с базы в Калифорнии

Первая ступень ракеты тестировали во время запуска в июне 2017 года и была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять ее управляемый спуск не планируется.

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Новые телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, основанный недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.

Запуск менее 75 таких аппаратов поручено SpaceX. Как ожидается, все эти аппараты будут находиться на орбите до середины 2018 года.

Напомним, компания SpaceX с помощью первого этапа Falcon 9 запустила Dragon на Международную космическую станцию.