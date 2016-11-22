Рак простати посідає друге місце у світі за смертністю серед усіх злоякісних новоутворень - ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак простати зустрічається у 7% чоловіків у віці після 40 років і займає 3 місце, поступаючись раку легенів і шлунку.

Захворювання посідає друге місце серед причин смерті від злоякісних новоутворень після раку легень, а у деяких країнах воно на першому місці. У розвинених країнах серед причин смерті від онко­хвороб у чоловіків рак простати становить приблизно 15%.

Як повідомляв УНН, у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.

Загалом, за словами онкологів, вилікувати вчасно діагностований рак сьогодні дозволяють сучасні методики лікування і новітнє медичне обладнання. Ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, зазначає, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.

До слова, медики навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, щоб останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.

Так, на сьогодні єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем, переконують лікарі, поза сумнівами. Адже, цей метод працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого. Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.