Рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Согласно статистике ВОЗ, рак предстательной железы (рак простаты - ред.) является наиболее распространенным злокачественным заболеванием среди мужчин среднего и пожилого возраста, передает УНН.
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак простаты встречается у 7% мужчин в возрасте после 40 лет и занимает 3 место, уступая раку легких и желудка.
Заболевание занимает второе место среди причин смерти от злокачественных новообразований после рака легких, а в некоторых странах оно на первом месте. В развитых странах среди причин смерти от онкозаболеваний у мужчин рак простаты составляет примерно 15%.
Как сообщал УНН, в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. украинцев.
В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование. Израильский известный врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.
К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, чтобы последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.
Так, на сегодня единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".
Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.