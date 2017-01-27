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Радниця Д.Трампа: питання скасування санкцій США щодо РФ перебуває на розгляді

Київ • УНН

 • 17764 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Питання скасування санкцій США щодо РФ перебуває на розгляді. Про це заявила радниця президента США Келліенн Конвей в ефірі Fox News, передає УНН.

"Все це перебуває на розгляді", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо питання скасування санкцій США щодо РФ у порядку денному у контексті розмови Д.Трампа і В.Путіна, запланованої на суботу.

З її слів, в інтересах Сполучених Штатів поліпшення відносин з іноземними лідерами, а також робота з країнами, якщо вони хочуть долучитися до боротьби проти "радикальних терористів".

Нагадаємо, К.Конвей заявила, що Д.Трамп і В.Путін обговорять боротьбу з тероризмом та інші питання.

Д.Трамп і В.Путін мають намір провести телефонну розмову в суботу.

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