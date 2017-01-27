Радниця Д.Трампа: питання скасування санкцій США щодо РФ перебуває на розгляді

"Все це перебуває на розгляді", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо питання скасування санкцій США щодо РФ у порядку денному у контексті розмови Д.Трампа і В.Путіна, запланованої на суботу.

З її слів, в інтересах Сполучених Штатів поліпшення відносин з іноземними лідерами, а також робота з країнами, якщо вони хочуть долучитися до боротьби проти "радикальних терористів".

Нагадаємо, К.Конвей заявила, що Д.Трамп і В.Путін обговорять боротьбу з тероризмом та інші питання.

Д.Трамп і В.Путін мають намір провести телефонну розмову в суботу.