Советник Д.Трампа: вопрос отмены санкций США в отношении РФ находится на рассмотрении

"Все это находится на рассмотрении", - сказала она, отвечая на вопрос относительно отмены санкций США в отношении РФ в повестке дня в контексте разговора Д.Трампа и В.Путина, запланированного на субботу.

По ее словам, в интересах Соединенных Штатов улучшение отношений с иностранными лидерами, а также работа со странами, если они хотят присоединиться к борьбе против "радикальных террористов".

Напомним, К.Конвей заявила, что Д.Трамп и В.Путин обсудят борьбу с терроризмом и другие вопросы.

Д.Трамп и В.Путин намерены провести телефонный разговор в субботу.