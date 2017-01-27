Советник Д.Трампа: вопрос отмены санкций США в отношении РФ находится на рассмотрении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Вопрос отмены санкций США в отношении РФ находится на рассмотрении. Об этом заявила советник президента США Келлиенн Конвей в эфире Fox News, передает УНН.
"Все это находится на рассмотрении", - сказала она, отвечая на вопрос относительно отмены санкций США в отношении РФ в повестке дня в контексте разговора Д.Трампа и В.Путина, запланированного на субботу.
По ее словам, в интересах Соединенных Штатов улучшение отношений с иностранными лидерами, а также работа со странами, если они хотят присоединиться к борьбе против "радикальных террористов".
Напомним, К.Конвей заявила, что Д.Трамп и В.Путин обсудят борьбу с терроризмом и другие вопросы.
Д.Трамп и В.Путин намерены провести телефонный разговор в субботу.