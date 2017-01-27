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Советник Д.Трампа: вопрос отмены санкций США в отношении РФ находится на рассмотрении

Советник Д.Трампа: вопрос отмены санкций США в отношении РФ находится на рассмотрении

Киев • УНН

 • 17764 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Вопрос отмены санкций США в отношении РФ находится на рассмотрении. Об этом заявила советник президента США Келлиенн Конвей в эфире Fox News, передает УНН.

"Все это находится на рассмотрении", - сказала она, отвечая на вопрос относительно отмены санкций США в отношении РФ в повестке дня в контексте разговора Д.Трампа и В.Путина, запланированного на субботу.

По ее словам, в интересах Соединенных Штатов улучшение отношений с иностранными лидерами, а также работа со странами, если они хотят присоединиться к борьбе против "радикальных террористов".

Напомним, К.Конвей заявила, что Д.Трамп и В.Путин обсудят борьбу с терроризмом и другие вопросы.

Д.Трамп и В.Путин намерены провести телефонный разговор в субботу.

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