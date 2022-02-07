Радника Генпрокурора госпіталізували через побиття в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Києві четверо невідомих побили на вулиці радника Генпрокурора Зураба Адеішвілі. В результаті його госпіталізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
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"Сьогодні, 7 лютого, до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника Генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події.
"49-річного потерпілого госпіталізували", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. На даний час правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.
Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.
Що було раніше
У Києві на вулиці невідомі здійснили напад на радника генпрокурора України Зураба Адеішвілі.