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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Радника Генпрокурора госпіталізували через побиття в Києві

Радника Генпрокурора госпіталізували через побиття в Києві

Київ • УНН

 • 23445 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Києві четверо невідомих побили на вулиці радника Генпрокурора Зураба Адеішвілі. В результаті його госпіталізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Цитата

"Сьогодні, 7 лютого, до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника Генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події.

"49-річного потерпілого госпіталізували", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. На даний час правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Що було раніше

У Києві на вулиці невідомі здійснили напад на радника генпрокурора України Зураба Адеішвілі.

Українські Національні Новини

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