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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У Києві напали на радника Венедіктової

У Києві напали на радника Венедіктової

Київ • УНН

 • 13911 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Києві на вулиці невідомі здійснили напад на радника генпрокурора України Зураба Адеішвілі. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Цитата

На запитання, чи дійсно на радника генпрокурора України невідомі здійснили напад на вулиці, Гірдвіліс відповіла: “Сама інформація в поліції є, її відпрацьовують”.

Деталі

За її словами, наразі немає деталей повідомлення.

“Подія ще не кваліфікована”, — додала Гірдвіліс.

Додамо

Зураб Адеішвілі обіймав посаду міністра юстиції Грузії за правління президента Михайла Саакашвілі та був його соратником. У 2004 році був призначений Генеральним прокурором. Після програшу Саакашвілі на виборах у 2012 році, був змушений виїхати з Грузії.

Доповнення

У Києві пограбували та побили ведучого Андрія Куликова. Нападників арештували.

Українські Національні Новини

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