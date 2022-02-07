В Киеве напали на советника Венедиктовой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве на улице неизвестные совершили нападение на советника генпрокурора Зураба Адеишвили. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Цитата
На вопрос, действительно ли на советника генпрокурора Украины неизвестные совершили нападение на улице, Гирдвилис ответила: “Сама информация в полиции есть, ее отрабатывают”.
Детали
По ее словам, пока нет деталей сообщения.
"Событие еще не квалифицировано", - добавила Гирдвилис.
Добавим
Зураб Адеишвили занимал пост министра юстиции Грузии в правление президента Михаила Саакашвили и был его соратником. В 2004 году был назначен генеральным прокурором. После проигрыша Саакашвили на выборах в 2012 году, был вынужден уехать из Грузии.
Дополнение
В Киеве ограбили и избили ведущего Андрея Куликова. Нападавших арестовали.