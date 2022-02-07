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15 марта, 19:03 • 105550 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140598 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121724 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115361 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103913 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101023 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91291 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Киеве напали на советника Венедиктовой

Киев • УНН

 • 13910 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве на улице неизвестные совершили нападение на советника генпрокурора Зураба Адеишвили. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Цитата

На вопрос, действительно ли на советника генпрокурора Украины неизвестные совершили нападение на улице, Гирдвилис ответила: “Сама информация в полиции есть, ее отрабатывают”.

Детали

По ее словам, пока нет деталей сообщения.

"Событие еще не квалифицировано", - добавила Гирдвилис.

Добавим

Зураб Адеишвили занимал пост министра юстиции Грузии в правление президента Михаила Саакашвили и был его соратником. В 2004 году был назначен генеральным прокурором. После проигрыша Саакашвили на выборах в 2012 году, был вынужден уехать из Грузии.

Дополнение

В Киеве ограбили и избили ведущего Андрея Куликова. Нападавших арестовали.

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