Советника Генпрокурора госпитализировали из-за избиения в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве четверо неизвестных избили на улице советника Генпрокурора Зураба Адеишвили. В результате его госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
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"Сегодня, 7 февраля, в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что по улице Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили неизвестные. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Детали
Предварительно установлено, что к потерпевшему - помощнику Генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия.
"49-летнего пострадавшего госпитализировали", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
После проведения проверки событию будет предоставлена правовая квалификация.
Что было раньше
В Киеве на улице неизвестные совершили нападение на советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили.