Радник президента Чехії поїхав у Москву готувати його зустріч із Путіним, у чеському МЗС про візит не знали

Мартін Неєдли повідомив виданню Respekt, що в програмі його візиту переговори з радниками президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він наголосив, що як радник Мілоша Земана “володіє мандатом вести переговори зі своїм колегою про майбутні відносини і взаємні візити. Мова про програму президента включно з підготовкою зустрічі обох президентів”.

Про візит Неєдли до Москви не знав ані міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек, ані керівник відділу закордонної політики канцелярії президента Рудольф Їндрак. Як повідомило чеське громадське телебачення ČT24, Томаш Петршічек висловив надію, що “про програму візиту Мартіна Неєдли буде поінформований”. На думку міністра, “канцелярія президента мала б пояснити і громадськості мету візиту”.

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Також посол Чехії в Росії Вітєзслав Півонька зазначив, що візитом радника президента Мартіна Неєдли до Москви здивований. “Це не готувалось через нас. Про програму не знаю. Посольство нічого не фінансувало і не готувало”.

Голова закордонного комітету Сенату — верхньої палати парламенту Чехії Павел Фішер висловив думку, що темою переговорів чеського радника до Москви може бути добудова атомної електростанції Дуковани. У червні цього року чеський уряд схвалив добудову Дукован, вартість цього одного з найбільших проєктів оцінюється до шести мільярдів євро.

Серед головних претендентів на добудову атомної електростанції Дуковани в Чехії є південнокорейська фірма KHNP, французька EDF, американський Westinghousе, китайська China General Nuclear Power і російський “Росатом”.

Президент Чехії Мілош Земан відомий своєю прихильністю до позиції Кремля й особисто президента Росії Володимира Путіна. Він не раз виступав із зовнішньополітичними заявами стосовно Росії й України, які суперечать зовнішній політиці Чехії і на які він не мав повноважень — у Чехії, відповідно до Конституції країни, зовнішня політика є виключною прерогативою уряду. Зокрема, президент Чехії неодноразово називав санкції проти РФ “неефективними і такими, що суперечать прогресу”.