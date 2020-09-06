Президент Чехії закликав Росію пояснити ситуацію з Навальним
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан прокоментував отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального та закликав Росію пояснити цю “тривожну подію”. Про це пише Radio Prague, передає УНН.
“Всі, в тому числі і Росія, зацікавлені в тому, щоб прояснити, що сталося. Потрібно з’ясувати, хто скоїв отруєння [Навального], хто є замовником і хто фінансував це. Якщо в повітрі продовжить висіти питання про цю справу, то це завдасть шкоди всім країнам”, — сказав Земан.
Лідер Чехії зазначив також, що ситуація з Олексієм Навальним може бути схожа з отруєнням експолковника ГРУ Сергія Скрипаля в Великобританії в 2018 році.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас хотів би посилити тиск на Москву для того, щоб спонукати її почати повноцінне розслідування у ситуації з можливим отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.