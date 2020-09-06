Президент Чехии призвал Россию объяснить ситуацию с Навальным
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Чехии Милош Земан прокомментировал отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального и призвал Россию объяснить это “тревожное событие”. Об этом пишет Radio Prague, передает УНН.
“Все, в том числе и Россия, заинтересованы в том, чтобы прояснить, что произошло. Нужно выяснить, кто совершил отравление [Навального], кто является заказчиком и кто финансировал это. Если в воздухе продолжит висеть вопрос об этом деле, то это нанесет ущерб всем странам”, — сказал Земан.
Лидер Чехии отметил также, что ситуация с Алексеем Навальным может быть похожа с отравлением экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас хотел бы усилить давление на Москву для того, чтобы побудить ее начать полноценное расследование по ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.