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Советник президента Чехии поехал в Москву готовить его встречу с Путиным, в чешском МИД о визите не знали

Советник президента Чехии поехал в Москву готовить его встречу с Путиным, в чешском МИД о визите не знали

Киев  •  УНН

 • 19808 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Советник президента Чехии Мартин Неедлы отбыл с визитом в Москву готовить встречу главы республики Милоша Земана и президента России Владимира Путина. Чешское Министерство иностранных дел о визите не знало, пишет "Радио Свобода", чешское издание Respekt и телеканал ČT24, передает УНН.

Мартин Неедлы сообщил изданию Respekt, что в программе его визита переговоры с советниками президента России Владимира Путина. В частности, он отметил, что как советник Милоша Земана “владеет мандатом вести переговоры со своим коллегой про будущие отношения и взаимные визиты. Речь о программе президента включая подготовку встречи обоих президентов”.

О визите Неедлы в Москву не знал ни министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, ни руководитель отдела внешней политики канцелярии президента Рудольф Индрак. Как сообщил чешское общественное телевидение ČT24, Томаш Петршичек выразил надежду, что “про программу визита Мартина Неедлы будет проинформирован”. По мнению министра, “канцелярия президента должна объяснить и общественности цель визита”.

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Также посол Чехии в России Витезслав Пивонька отметил, что визитом советника президента Мартина Неедлы в Москву удивлен. “Это не готовилось через нас. О программе не знаю. Посольство ничего не финансировало и не готовило”.

Председатель зарубежного комитета Сената — верхней палаты парламента Чехии Павел Фишер высказал мнение, что темой переговоров чешского советника в Москву может быть достройка атомной электростанции Дукованы. В июне этого года чешское правительство одобрило достройку Дукованы, стоимость этого одного из крупнейших проектов оценивается до шести миллиардов евро.

Среди главных претендентов на достройку атомной электростанции Дукованы в Чехии является южнокорейская фирма KHNP, французская EDF, американский Westinghousе, китайская China General Nuclear Power и российский “Росатом”.

Президент Чехии Милош Земан известен своей приверженностью к позиции Кремля и лично президенту России Владимиру Путина. Он не раз выступал с внешнеполитическими заявлениями в отношении России и Украины, которые противоречат внешней политике Чехии и на которые он не имел полномочий — в Чехии, согласно Конституции страны, внешняя политика является исключительной прерогативой правительства. В частности, президент Чехии неоднократно называл санкции против РФ “неэффективными и противоречащими прогресса”.

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