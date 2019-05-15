Радник Порошенка назвав умови відкликання Томоса
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Томос про автокефалію Православної церкви України не може бути відкликаний Вселенським патріархом, якщо сама ПЦУ не буде наполягати на внесенні змін до документа. Про це повідомив радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"І в Томосі, і в статуті церкви є положення про те, що все, що відбувається в незалежній українській церкві, має відбуватися відповідно до Томосу і до статуту. Якщо не буде порушено умов Томосу, якщо церква не буде переглядати його і не буде вносити щодо положень Томосу зміни, то ні про яке відкликання йтися не може", – наголосив Павленко.
Нагадаємо, 5 січня у Стамбулі відбулося підписання Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.
Раніше УНН повідомляв, що Україна ризикує втратити Томос через розкол у ПЦУ.