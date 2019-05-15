Радник Порошенка назвав умови відкликання Томоса

КИЇВ. 15 травня. УНН. Томос про автокефалію Православної церкви України не може бути відкликаний Вселенським патріархом, якщо сама ПЦУ не буде наполягати на внесенні змін до документа. Про це повідомив радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.