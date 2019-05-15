Советник Порошенко назвал условия отзыва Томоса

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52046 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 78549 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 94800 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101191 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124681 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112079 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138103 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144706 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130171 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Томос об автокефалии Православной церкви Украины не может быть отозван Вселенским патриархом, если сама ПЦУ не будет настаивать на внесении изменений в документ. Об этом сообщил советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"И в Томосе, и в уставе церкви есть положение о том, что все, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с Томосом и уставом. Если не будут нарушены условия Томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить относительно положений Томоса изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может", - подчеркнул Павленко.

Напомним, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Ранее УНН сообщал, что Украина рискует потерять Томос из-за раскола в ПЦУ.

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