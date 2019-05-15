Советник Порошенко назвал условия отзыва Томоса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Томос об автокефалии Православной церкви Украины не может быть отозван Вселенским патриархом, если сама ПЦУ не будет настаивать на внесении изменений в документ. Об этом сообщил советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"И в Томосе, и в уставе церкви есть положение о том, что все, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с Томосом и уставом. Если не будут нарушены условия Томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить относительно положений Томоса изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может", - подчеркнул Павленко.
Напомним, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.
Ранее УНН сообщал, что Украина рискует потерять Томос из-за раскола в ПЦУ.